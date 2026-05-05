Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Бавария» заинтересована в подписании 16-летнего брата Хвичи Кварацхелии — Goal

Мюнхенская «Бавария» проявляет интерес к подписанию 16-летнего Торнике Кварацхелии, брата вингера «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии, который выступает за тбилисское «Динамо». Об этом сообщает Goal.

По информации источника, Кварацхелия-младший находится в Мюнхене и должен встретиться с руководством клуба. На данный момент он играет за резервный состав «Динамо», а в субботу, 2 мая, был впервые включён в состав основной команды на матч чемпионата. Торнике Кварацхелия также представляет молодёжную сборную Грузии до 17 лет и считается перспективным игроком. Как и его брат, он выступает на левом фланге.

В подростковом возрасте Хвича Кварацхелия также находился в поле зрения «Баварии» и даже прошёл пробную тренировку в апреле 2018 года. Тогда он осмотрел инфраструктуру клуба и был приглашён на матч на «Альянц Арене». Сотрудники академии «Баварии» отметили способности и отношение Хвичи, однако трансфер не состоялся из-за недостаточной настойчивости клуба.

В среду, 6 мая, Хвича Кварацхелия в составе «ПСЖ» встретится с «Баварией» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов. Первая игра в Париже завершилась победой «ПСЖ» со счётом 5:4.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Портал Goal.com назвал главного фаворита на «Золотой мяч» — 2026. Кварацхелия — в топ-10
