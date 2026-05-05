Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Джон Кордоба — лидер среди всех игроков РПЛ по принесённым очкам

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба является лидером среди всех игроков Мир Российской Премьер-Лиги по принесённым очкам. Об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».

По данным источника, результативные действия колумбийского форварда принесли чёрно-зелёным 13 очков — больше всех. На втором месте в рейтинге находится нападающий «Рубина» Мирлинд Даку (12 очков), на третьем — футболист «Балтики» Брайан Хиль (12).

По состоянию на сегодняшний день «Краснодар» лидирует в чемпионате России. Команда Мурада Мусаева набрала 63 очка по результатам 28 встреч. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит», отстающий от «быков» на одно очко.

