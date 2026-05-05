Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Хуан Карседо отреагировал на ситуацию Заболотного с допингом

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал информацию о положительном результате допинг-теста российского нападающего красно-белых Антона Заболотного. Испанец высказал поддержку игроку своей команды.

«Конечно, мы вчера узнали об этой новости. Это не очень хорошо ни для него, ни для команды. Но Антон — это настоящий профессионал, хороший человек. Мы его поддержали и надеемся, что всё хорошо закончится», — сказал Хуан Карседо в эфире телеканала «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Заболотный успел сыграть за «Спартак» 16 матчей во всех турнирах, однако не сумел забить ни одного гола.

