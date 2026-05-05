«Барселона» проявляет интерес к нападающему «Борнмута» — MD

Каталонская «Барселона» нацелилась на 19-летнего нападающего «Борнмута» Эли Крупи. По информации издания Mundo Deportivo, клуб готов побороться за игрока, который может перейти в Ла Лигу уже этим летом. Скауты «Барселоны» следили за Крупи ещё во время его выступлений за «Лорьян» и были впечатлены его игрой.

Однако «Барселона» сталкивается с серьёзной конкуренцией за молодого француза. За Крупи также борются «Арсенал», «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне нападающий провёл 32 матча за «Борнмут», забив 12 голов. Его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет € 40 млн. Контракт с клубом действует до 2030 года.