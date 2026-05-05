Главная Футбол Новости

Генич поделился мнением о будущем Манфреда Угальде в «Спартаке»

Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о будущем нападающего Манфреда Угальде в московском «Спартаке». Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2028 года. В нынешнем сезоне Угальде провёл 27 матчей в рамках Мир РПЛ и забил пять голов.

— Ваше мнение по поводу будущего Угальде в «Спартаке?
— Продажа. Моментальная. Первое же предложение — надо сразу договариваться, — сказал Генич в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Угальде в € 14 млн. Ранее Манфред выступал за нидерландский «Твенте».

