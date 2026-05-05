Главная Футбол Новости

Джику: всем составом пообщались с докторами «Спартака» относительно ситуации с Заболотным

Защитник московского «Спартака» Александер Джику сообщил о консультациях команды с врачами в связи с ситуацией, касающейся допинг-пробы нападающего Антона Заболотного. В воскресенье, 3 мая, «Спартак» объявил, что Заболотный был временно отстранён от спортивной деятельности из-за неблагоприятного результата анализа. Однако временное отстранение было отменено, и Российское антидопинговое агентство разрешило игроку возвращаться к тренировкам и соревнованиям.

«Мы пообщались с Антоном на тренировочной базе. И я, и команда его поддерживаем. Также мы всем составом пообщались с докторами относительно этой ситуации. Потому что такое может случиться с каждым. И надо быть аккуратным с подобными вещами», — сказал Джику в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

После 28 туров «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 48 очков.

