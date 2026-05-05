Главная Футбол Новости

Орлов высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Сочи» в рамках 29-го тура РПЛ

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о предстоящем матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Сочи». Команды встретятся 10 мая на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Сочи» будет биться с «Зенитом», они ведь четыре из пяти матчей выиграли. Наконец-то Осинькин подобрал к футболистам ключи. И кто главенствует там? Кравцов — воспитанник академии «Зенита», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, за два тура до конца сезона Мир Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», опережая «Зенит» на одно очко.

