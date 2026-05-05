Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Гришин предположил, кто будет следующим тренером в ЦСКА

Бывший футболист московского ПФК ЦСКА Александр Гришин предположил, кто будет следующим главным тренером армейцев. Накануне клуб уволил Фабио Челестини с поста наставника команды.

«Если посмотреть статистику, в ЦСКА успешно работали только российские тренеры — Газзаев, Слуцкий и Федотов. Они приносили титулы. Да, был Николич, но он уже освоился в России. Понимал, как работать. Думаю, ставку сделают на нашего тренера. Но кто это будет, может ответить только руководство», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На данный момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 45 очков. Безвыигрышная серия команды в чемпионате России составляет пять матчей (три ничьих и два поражения). В следующем туре РПЛ ЦСКА встретится с «Пари НН». Матч состоится 11 мая.

