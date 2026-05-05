Главная Футбол Новости

«Выдохлись». Орлов оценил «Балтику» в концовке сезона

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался об игре и результатах калининградской «Балтики» на финальном отрезке сезона. Сейчас команда Андрея Талалаева занимает пятое место в турнирной таблице Мир РПЛ.

— Чего не хватает «Балтике» на последнем этапе сезона?
— Выдохлись. Потому что они на таком напряжении нервном… И потом у них были травмы, которые сбили команду: и вратарь Бориско, и бомбардир Хиль. Трудно держать. Но они всё равно в пятёрку попадут, и это будет огромный успех. Команды до шестого места получают звания мастеров спорта, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

