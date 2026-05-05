Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
«Ты идиот. Хочешь подраться?» Винисиус — Эль-Хилали в матче «Реала» с «Эспаньолом»

В матче 34-го тура Ла Лиги между «Эспаньолом» и «Реалом» бразильский нападающий Винисиус Жуниор отметился не только двумя голами, но и своими перепалками с игроками соперника.

Испания — Примера . 34-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Винисиус Жуниор – 55'     0:2 Винисиус Жуниор – 66'    

На 25-й минуте защитник «Эспаньола» Омар Эль-Хилали получил красную карточку за фол на Винисиусе, но после видеопросмотра решение было пересмотрено и удаление заменили на жёлтую карточку. В ходе матча Винисиус неоднократно вступал в словесные перепалки с Эль-Хилали. Он заявил: «Хватит дурачиться. Предложи мне поменяться футболками позже. Ты идиот. Хочешь подраться?» Позже Винисиус добавил: «Ты вернёшься в Сегунду».

Кроме того, Винисиус обратился к защитнику Карлосу Ромеро, комментируя поведение Эль-Хилали: «Он ведёт себя как идиот, чтобы попасть на телевидение». Нападающий также обратился к тренеру соперника Маноло Гонсалесу: «Замените его, его удалят».

