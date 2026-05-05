Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Объявлен судья на матч «Краснодар» — «Динамо» в финале Пути РПЛ Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте объявил судейские назначения на финал Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В матче за право выйти в Суперфинал из верхней сетки встретятся «Краснодар» и «Динамо». Игра пройдёт в четверг, 7 мая. Первый матч команд завершился вничью (0:0).

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 20:30 МСК
«Краснодар» – «Динамо» Москва: судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Андрей Прокопов; VAR – Артур Фёдоров; AVAR – Василий Казарцев; инспектор – Александр Гвардис.

Напомним, победитель пары «Краснодар» — «Динамо» встретится с победителем Пути регионов, в финале которого сойдутся «Спартак» и ЦСКА.

