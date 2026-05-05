Стала известна бригада арбитров на финал Пути регионов Кубка России «Спартак» — ЦСКА

Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте объявил судейские назначения на финал Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В матче за право выйти в Суперфинал из нижней сетки встретятся «Спартак» и ЦСКА. Игра пройдёт в среду, 6 мая.

6 мая (среда)

«Спартак» – ЦСКА: главный судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретёшкин; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Зуев.

Напомним, победитель пары «Спартак» — ЦСКА встретится с победителем Пути РПЛ, в финале которого сойдутся «Краснодар» и «Динамо».