Стала известна бригада арбитров на финал Пути регионов Кубка России «Спартак» — ЦСКА
Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте объявил судейские назначения на финал Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В матче за право выйти в Суперфинал из нижней сетки встретятся «Спартак» и ЦСКА. Игра пройдёт в среду, 6 мая.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
«Спартак» – ЦСКА: главный судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретёшкин; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Зуев.
Напомним, победитель пары «Спартак» — ЦСКА встретится с победителем Пути РПЛ, в финале которого сойдутся «Краснодар» и «Динамо».
