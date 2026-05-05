Гришин: отставка Челестини напрашивалась, перед «Спартаком» это будет встряской

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал решение руководства армейского клуба уволить Фабио Челестини, занимавшего должность главного тренера первой команды. Челестини возглавлял красно-синих с лета 2025-го.

«Отставка Челестини напрашивалась. Перед игрой со «Спартаком» это будет встряской. Команда поняла, что тренера убрали, так что надо играть за себя. Без разницы, кто будет тренером в этом матче. Кто проходил дерби, понимает, что тут тренер по большому счёту не нужен для настроя. Руководство доверяло Челестини. Но решили убрать за пару матчей до конца сезона. Ничего не сделаешь, такова тренерская жизнь, когда нет результатов. Мне кажется, его надо было убирать раньше. Было видно, что первые пять туров после паузы команда играла плохо», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.