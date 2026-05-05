Карседо — о Челестини: к сожалению, увольнения — часть нашей профессии

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о Фабио Челестини, который покинул пост главного тренера ЦСКА. В понедельник, 4 мая, ЦСКА подтвердил отставку Челестини, контракт с ним был расторгнут по соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов. В среду, 6 мая, ЦСКА встретится со «Спартаком» в Фонбет Кубке России, матч начнётся в 20:00 мск.

«Конечно, в футболе такое бывает, тренеров увольняют. К сожалению, это часть нашей профессии. Я знаю, что Челестини — хороший профессионал, хорошо работает.

Что касается изменений, то, наверное, какие‑то будут. Но в целом мы понимаем, что это за команда, какой набор футболистов. У них очень сильная команда, хорошие игроки собраны. Будем готовиться, стараться показать максимум, потому что это очень важная для нас цель, очень важный для нас матч», — сказал Карседо в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

Челестини возглавлял ЦСКА с лета 2025 года, и под его руководством команда завоевала Суперкубок России.