Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карседо — о Челестини: к сожалению, увольнения — часть нашей профессии

Карседо — о Челестини: к сожалению, увольнения — часть нашей профессии
Комментарии

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о Фабио Челестини, который покинул пост главного тренера ЦСКА. В понедельник, 4 мая, ЦСКА подтвердил отставку Челестини, контракт с ним был расторгнут по соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов. В среду, 6 мая, ЦСКА встретится со «Спартаком» в Фонбет Кубке России, матч начнётся в 20:00 мск.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, в футболе такое бывает, тренеров увольняют. К сожалению, это часть нашей профессии. Я знаю, что Челестини — хороший профессионал, хорошо работает.

Что касается изменений, то, наверное, какие‑то будут. Но в целом мы понимаем, что это за команда, какой набор футболистов. У них очень сильная команда, хорошие игроки собраны. Будем готовиться, стараться показать максимум, потому что это очень важная для нас цель, очень важный для нас матч», — сказал Карседо в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

Челестини возглавлял ЦСКА с лета 2025 года, и под его руководством команда завоевала Суперкубок России.

Материалы по теме
Хуан Карседо отреагировал на ситуацию Заболотного с допингом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android