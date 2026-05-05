Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Семшов: может, нужно было уволить Челестини раньше, чтобы ЦСКА поборолся за третье место

Российский экс-футболист Игорь Семшов отреагировал на отставку Фабио Челестини с поста главного тренера ПФК ЦСКА.

«Отставка Челестини неудивительна, потому что слухи ходили: то останется, то висит на волоске, то после сезона покинет команду. Может, это нужно было сделать раньше, чтобы у ЦСКА была возможность побороться за третье место. Что касается предстоящего матча со «Спартаком», может быть, для команды будет какая-то встряска. Времени совсем мало. К отставке Челестини всё шло. Весенняя часть неудачная, а за всё отвечает тренер. Мы видим, что внутри коллектива пошли конфликты и результаты были неудовлетворительными. Клуб, который ставит большие задачи, всегда ищет пути решения этих проблем», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

