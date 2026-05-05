Игорь Семшов высказался об интриге в чемпионской гонке РПЛ за два тура до конца

Бывший российский футболист Игорь Семшов высказался об интриге в чемпионской гонке Мир РПЛ за два тура до конца сезона. По состоянию на сегодняшний день в чемпионате России лидирует «Краснодар», опережающий «Зенит» на одно очко. В заключительных матчах РПЛ «быки» сыграют с «Динамо» Москва и «Оренбургом». Сине-бело-голубые встретятся с «Сочи» и «Ростовом».

«Никому не могу отдать предпочтение в чемпионской гонке. «Зениту» остаётся ждать ошибки «Краснодара», а у «быков» всё в своих руках. Если «Краснодар» выиграет две игры, то становится чемпионом. Каждой команде нужно набирать очки и ждать осечки конкурента», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.