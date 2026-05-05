Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Лизаразю считает Майкла Олисе кандидатом на «Золотой мяч» и восхищается его игрой

Бывший чемпион мира из Франции Биксант Лизаразю выделил нападающего «Баварии» Майкла Олисе как одного из кандидатов на получение «Золотого мяча». Лизаразю отметил высокий уровень игры Олисе, который он демонстрирует в ключевых матчах, включая встречи с «Реалом» и «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов УЕФА.

«Он играет на невероятно высоком уровне и демонстрирует это в важных матчах, таких как матч с «Реалом» или в первой игре с «Пари Сен-Жермен». В конечном итоге, чтобы стать лучшим игроком мира, нужно выиграть самые престижные титулы. Помимо его выступления в Лиге чемпионов, важно также, как он проявит себя в составе сборной Франции на чемпионате мира.

В данный момент он мой самый любимый игрок в мире. Меня очаровывает его техническая сила и креативность — он постоянно придумывает собственные ходы и при этом элегантен. Он почти никогда не говорит, что делает его ещё более загадочным», — приводит слова Лизаразю Goal.

Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Пари Сен-Жермен» состоится в среду, 6 мая, начло встречи — в 22:00 мск. Первая игра в Париже завершилась победой «ПСЖ» со счётом 5:4.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
