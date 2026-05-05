Дмитрий Кириченко назвал лучшего нападающего в РПЛ

Бывший футболист ЦСКА, «Москвы», «Сатурна» и «Ростова», а ныне главный тренер ивановского «Текстильщика» Дмитрий Кириченко назвал Джона Кордобу из «Краснодара» лучшим нападающим в Мир Российской Премьер-Лиге.

— Как оцените игру тех, кто не всегда попадает в старт «Краснодара»?

— Мурад Мусаев использует 14 полевых игроков с определённой ротацией. С одной стороны, это минус с учётом Кубка, а с другой плюс, поскольку обойма очень качественная. Никто по большому счёту не выпадает. Боселли выходит и как минимум ничего не портит. Но основной актив Кордоба — невероятный нападающий! Полкоманды в плане вовлечения в игру, сколько мячей цепляет, сколько фолов зарабатывает! С отрывом лучший нападающий у нас, — приводит слова Кириченко Livesport.