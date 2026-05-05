Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Кириченко назвал лучшего нападающего в РПЛ

Дмитрий Кириченко назвал лучшего нападающего в РПЛ
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА, «Москвы», «Сатурна» и «Ростова», а ныне главный тренер ивановского «Текстильщика» Дмитрий Кириченко назвал Джона Кордобу из «Краснодара» лучшим нападающим в Мир Российской Премьер-Лиге.

— Как оцените игру тех, кто не всегда попадает в старт «Краснодара»?
— Мурад Мусаев использует 14 полевых игроков с определённой ротацией. С одной стороны, это минус с учётом Кубка, а с другой плюс, поскольку обойма очень качественная. Никто по большому счёту не выпадает. Боселли выходит и как минимум ничего не портит. Но основной актив Кордоба — невероятный нападающий! Полкоманды в плане вовлечения в игру, сколько мячей цепляет, сколько фолов зарабатывает! С отрывом лучший нападающий у нас, — приводит слова Кириченко Livesport.

Материалы по теме
Джон Кордоба — лидер среди всех игроков РПЛ по принесённым очкам
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android