Кунья из «МЮ» пропустит остаток сезона АПЛ по просьбе Бразильской конфедерации — O Jogo

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии Матеус Кунья пропустит оставшиеся три тура английской Премьер-лиги. По информации O Jogo, Бразильская футбольная конфедерация достигла соглашения с клубом о том, что 26-летний футболист не будет участвовать в матчах до конца сезона.

Причиной такого решения стали опасения за здоровье Куньи, который может получить травму, способную поставить под угрозу его участие в чемпионате мира. В связи с этим принимаются меры предосторожности для защиты игрока от любых рисков.

Руководство «Манчестер Юнайтед» согласилось на просьбу бразильской национальной команды и предоставило Кунье отпуск до завершения сезона. В текущем сезоне он провёл 33 матча за клуб, забив девять голов и сделав четыре результативные передачи.