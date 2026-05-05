Орлов ответил на мнение, что «Сочи» — это фарм-клуб «Зенита»

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался в преддверии матча 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Сочи». Команды встретятся 10 мая на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Орлов ответил на мнение, что «Сочи» является фарм-клубом «Зенита». Он предложил вспомнить, сколько очков сочинцы отобрали у петербуржцев.

«Матч «Зенита» и «Сочи» будет принципиальным. И все эти разговоры, что «Сочи» — это как бы филиал «Зенита»… Сколько отобрал «Сочи» очков у «Зенита», вспомните!» — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, за два тура до конца сезона Мир Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», опережая «Зенит» на одно очко.