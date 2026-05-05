«Арсенал» — «Атлетико»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 5 мая, состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся лондонский «Арсенал» и мадридский «Атлетико». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Атлетико» и «Арсенала»:

29.04.2026. Лига чемпионов. «Атлетико» — «Арсенал» — 1:1;

21.10.2025. Лига чемпионов. «Арсенал» — «Атлетико» — 4:0;

26.07.2018. Международный кубок чемпионов. «Атлетико» — «Арсенал» — 1:1;

3.05.2018. Лига Европы. «Атлетико» — «Арсенал» — 1:0;

26.04.2018. Лига Европы. «Арсенал» — «Атлетико» — 1:1.

На стадии 1/4 финала соревнования «матрасники» по сумме двух встреч победили «Барселону» со счётом 3:2. На аналогичном этапе состязания «канониры» по сумме двух матчей победили «Спортинг» со счётом 1:0.

