Главная Футбол Новости

Руководство «Аякса» провело предварительные переговоры с Арне Слотом — Goal

Руководство амстердамского «Аякса» провело предварительные переговоры с 47-летним тренером «Ливерпуля» Арне Слотом, сообщает Goal. «Аякс» заинтересован в назначении Слота на пост главного тренера, если он покинет «Ливерпуль» по окончании текущего сезона.

Официальных заявлений об уходе Слота из клуба пока не поступало, однако существует вероятность, что, если ему не удастся обеспечить команде квалификацию в Лигу чемпионов УЕФА на следующий сезон, руководство «красных» может принять решение о расставании с голландцем.

На данный момент «Аякс» возглавляет Оскар Гарсия, который ранее работал с молодёжной командой клуба. Однако руководство рассматривает его назначение как временное решение.

Контракт Арне Слота с «Ливерпулем» действует до лета 2027 года. После 35 туров АПЛ мерсисайдцы занимают четвёртую строчку в турнирной таблице с 58 очками.

