Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Семшов: «Динамо» выражает доверие Гусеву и хочет начать новый чемпионат с этим тренером

Известный российский экс-футболист Игорь Семшов высказался о положении главного тренера «Динамо» Ролана Гусева. Он считает, что бело-голубые хотят сохранить этого специалиста на следующий сезон.

«Возможно, сообщениями о желании продлить контракт с Гусевым «Динамо» выражает доверие. Гусев уже работает целую весну, провёл предсезонку. Наверное, руководители видят его работу и то, как реагирует коллектив на его требования. Наверное, «Динамо» хочет начать новый чемпионат с этим тренером, чтобы не дёргаться и не перестраиваться в короткие сроки», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

