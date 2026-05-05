Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Олег Корнаухов объяснил, почему ЦСКА отправил Челестини в отставку

Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов прокомментировал решение руководства армейского клуба уволить Фабио Челестини, занимавшего должность главного тренера первой команды. О расставании со специалистом ЦСКА объявил накануне, 4 мая. Армейцев Челестини возглавлял с лета 2025 года, под его руководством красно-синие выиграли Суперкубок России.

«У Челестини не получилось достучаться до футболистов и убедить их в своей правоте. Может быть, ему не хватило авторитета или ещё чего‑то, но футболисты не поверили ему до конца. Поэтому сейчас состоялась эта отставка», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА назначен Дмитрий Игдисамов.

