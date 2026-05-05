Александр Домогаров и Светлана Сурганова выступят на финалах Кубка России по футболу

В рамках мемориальной программы РФС «Одна на всех: Команда, Родина, Победа» перед финальными матчами Фонбет Кубка России будут исполнены песни, посвящённые победе в Великой Отечественной войне, сообщает официальный телеграм-канал РФС.

Народный артист России Александр Домогаров исполнит композицию «От героев былых времён» перед матчем «Спартак» – ЦСКА. Лидер группы «Сурганова и Оркестр» Светлана Сурганова откроет игру в Краснодаре песней «На безымянной высоте».

Финальный матч Пути регионов между «Спартаком» и ЦСКА состоится в среду, 6 мая, на стадионе «Лукойл Арена». Начало встречи запланировано на 20:00 мск.

Финальный матч Пути РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» пройдёт 7 мая. Начало игры — в 20:30 мск.