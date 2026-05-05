Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Александр Домогаров и Светлана Сурганова выступят на финалах Кубка России по футболу

В рамках мемориальной программы РФС «Одна на всех: Команда, Родина, Победа» перед финальными матчами Фонбет Кубка России будут исполнены песни, посвящённые победе в Великой Отечественной войне, сообщает официальный телеграм-канал РФС.

Народный артист России Александр Домогаров исполнит композицию «От героев былых времён» перед матчем «Спартак» – ЦСКА. Лидер группы «Сурганова и Оркестр» Светлана Сурганова откроет игру в Краснодаре песней «На безымянной высоте».

Финальный матч Пути регионов между «Спартаком» и ЦСКА состоится в среду, 6 мая, на стадионе «Лукойл Арена». Начало встречи запланировано на 20:00 мск.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Финальный матч Пути РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» пройдёт 7 мая. Начало игры — в 20:30 мск.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Топ-матчи вторника: «Арсенал» — «Атлетико» в Лиге чемпионов, плей-офф НБА и Кубок Стэнли
