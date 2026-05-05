Александр Домогаров и Светлана Сурганова выступят на финалах Кубка России по футболу
Поделиться
В рамках мемориальной программы РФС «Одна на всех: Команда, Родина, Победа» перед финальными матчами Фонбет Кубка России будут исполнены песни, посвящённые победе в Великой Отечественной войне, сообщает официальный телеграм-канал РФС.
Народный артист России Александр Домогаров исполнит композицию «От героев былых времён» перед матчем «Спартак» – ЦСКА. Лидер группы «Сурганова и Оркестр» Светлана Сурганова откроет игру в Краснодаре песней «На безымянной высоте».
Финальный матч Пути регионов между «Спартаком» и ЦСКА состоится в среду, 6 мая, на стадионе «Лукойл Арена». Начало встречи запланировано на 20:00 мск.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Финальный матч Пути РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» пройдёт 7 мая. Начало игры — в 20:30 мск.
Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Комментарии
- 5 мая 2026
-
12:51
-
12:50
-
12:40
-
12:21
-
12:20
-
12:15
-
12:00
-
11:57
-
11:40
-
11:40
-
11:33
-
11:20
-
11:18
-
11:15
-
11:11
-
11:07
-
11:03
-
10:57
-
10:56
-
10:49
-
10:46
-
10:39
-
10:24
-
10:23
-
10:02
-
10:00
-
09:56
-
09:40
-
09:35
-
09:30
-
09:28
-
09:27
-
09:22
-
08:30
-
08:27