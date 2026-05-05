Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Канчельскис: Мусаев лукавит, когда говорит, что в пользу «Краснодара» судьи не ошибаются

Бывший футболист Андрей Канчельскис высказался о словах главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева относительно работы арбитров.

«Каждый тренер будет заступаться за свою команду. Как должен ещё говорить Мусаев? Конечно, он будет заступаться за «Краснодар» и говорить, что в их пользу судьи не ошибаются. Да, он лукавит — это естественно. Но а что он должен говорить? Он будет и дальше так говорить. Лукавит, конечно. Были моменты, где можно было наказать «Краснодар», но это футбол. Такое судейство у нас на сегодняшний день», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

