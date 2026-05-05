Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Матвей Сафонов включён в заявку «ПСЖ» на ответный матч с «Баварией» в Лиге чемпионов

Российский голкипер Матвей Сафонов включён в заявку «ПСЖ» на ответный матч с «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА. Первая игра, состоявшаяся в Париже, завершилась победой «ПСЖ» со счётом 5:4. Ответный матч пройдёт 6 мая в Мюнхене и начнётся в 22:00 мск.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В заявке на предстоящий полуфинальный матч находятся также защитник Илья Забарный и нападающий Хвича Кварацхелия.

В последнем матче 32-го тура Лиги 1 с «Лорьяном» Сафонов отсутствовал и в воротах играл Ренато Марин. Этот матч завершился вничью — 2:2. В результате отсутствия Сафонова прервалась его серия из 19 матчей подряд в стартовом составе «ПСЖ».

