Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Андрей Червиченко: ЦСКА в последнее время выглядит беззубо, преимущество у «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча Фонбет Кубка России между красно-белыми и ЦСКА. Игра пройдёт 6 мая на стадионе «Лукойл Арена».

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» даёт очень хорошую скорость и за счёт этого движения вполне может обыграть ЦСКА. Армейцы в последнее время выглядят настолько беззубо. У «Спартака» с защитой всегда проблемы — сможет ли ЦСКА этим воспользоваться? Глядя на составы и состояние команд, я не вижу, на кого бы можно было сделать ставку, что он огорчит «Спартак». Не вижу, за счёт чего ЦСКА может стопроцентно выиграть. Преимущество у «Спартака», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

