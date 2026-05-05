Кириченко: «Спартак» сейчас сильнее ЦСКА и выглядит более цельным

Главный тренер ивановского «Текстильщика» Дмитрий Кириченко поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА. Игра пройдёт 6 мая на стадионе «Лукойл Арена».

— После отставки Фабио Челестини какие изменения в составе возможны?

— Там нет какого-то большого выбора с учётом травм. Один-два человека максимум.

— Ваш прогноз на финал Пути регионов?

— «Спартак» сейчас сильнее. Но это только один матч, а у него есть нехорошая сторона, что в любой момент может что-то произойти в обороне и команда пропустит, как с «Крыльями» или «Краснодаром». Но на данном этапе сезона «Спартак» выглядит более цельным, — приводит слова Кириченко Livesport.