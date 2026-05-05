Мюллер: счёт 4:5 — это не катастрофа для «Баварии», но ответный матч будет другим

Бывший полузащитник «Баварии» Томас Мюллер поделился мнением о противостоянии мюнхенского клуба с французским «ПСЖ» в 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА. Первая игра состоялась 28 апреля в Париже и завершилась победой французской команды со счётом 5:4. Ответная встреча пройдёт в среду, 6 мая, на стадионе «Арена Мюнхен».

«Какое зрелище! То, что обе команды продемонстрировали в Париже, — настоящая реклама нашего вида спорта. Здесь были скорость, мастерство и интенсивность высочайшего уровня — как в атаке, так и в обороне. Несмотря на девять забитых голов, я, в частности, отметил множество выдающихся индивидуальных действий в защите. В целом: редко удаётся увидеть настолько открытый обмен ударами, проведённый на таком уровне качества.

Моё мнение: ответный матч будет другим. Начиная с 60‑й минуты обе команды станут думать о результате — и именно тогда начнутся тактические перестроения. Та команда, которая будет вести в счёте, предпочтёт немного опуститься назад, а соперник — взять игру под контроль. Эта динамика и определит ход ответного матча.

Счёт 4:5 — это не катастрофа. Конечно, бывают более комфортные ситуации. Но у Парижа преимущество всего в один гол, а ответный матч пройдёт дома. На самом деле игра «Баварии» в Париже понравилась мне даже больше, чем их матчи в Мадриде. Эта последовательность в собственной игре и такой уровень уверенности — они имеют значение, потому что психологически сначала нужно пережить ситуацию, когда ты проигрываешь 2:5.

«Бавария» продолжала играть в свой футбол. Никакого безрассудного, хаотичного натиска — лишь уверенное стремление отыграться. Если «Бавария» проведёт следующие 90 минут так же, как в Париже, она выиграет этот матч с разницей в один или два гола.

Давайте сделаем это!» — приводит слова Мюллера Bayern & Germany в соцсети Х.