«Искать виноватых — самое лёгкое дело!» Квеквескири обратился к болельщикам «Оренбурга»

Футболист «Оренбурга» Ираклий Квеквескири публично обратился к болельщикам и призвал их поддержать команду в ответственный и сложный момент.

«Я хочу обратиться к болельщикам. Когда в клубе происходят такие моменты, что команда проигрывает. Именно здесь и сейчас нам нужно сплотиться и биться всем вместе.

Искать виноватых — самое лёгкое дело! Все мы люди, мы самокритичны и сами понимаем, в каком мы положении.

Я призываю всех болельщиков, которые любят свой город и поддерживают родной клуб: приходите и поддержите команду в последнем домашнем матче этого сезона!» — приводит слова Квеквескири телеграм-канал клуба.