«Атлетик» Бильбао объявил о назначении нового главного тренера

«Атлетик» Бильбао официально объявил о назначении Эдина Терзича на пост главного тренера. Стороны подписали контракт на два сезона — до лета 2028 года. Об этом информирует клубная пресс-служба.

Последним местом работы Терзича была дортмундская «Боруссия», в которой он с 2018 по 2024 год был помощником, главным тренером и техническим директором. Ранее он также работал в «Вест Хэме» и «Бешикташе».

Ранее «Атлетик» возглавлял Эрнесто Вальверде, который трудился в клубе с 2022 года. Он покинет клуб по окончании текущего сезона. Под его руководством команда провела 192 матча — 91 победа, 43 ничьих и 58 поражений.