Ледяхов: ЦСКА не зря убрал тренера — решили встряхнуть команду перед «Спартаком»

Российский тренер Игорь Ледяхов высказался в преддверии матча Фонбет Кубка России между московскими «Спартаком» и ЦСКА. Встреча пройдёт 6 мая на стадионе «Лукойл Арена». Ранее армейцы отправили в отставку с должности главного тренера Фабио Челестини.

«Спартак» играет дома. Придёт полный стадион на полуфинал Кубка. Победа очень важна! «Спартак» участвует не только в Кубке, но и в чемпионате может побороться за медали. Победа будет важна в плане психологии. Но просто не будет. ЦСКА не зря убрал тренера — решили встряхнуть команду. Игра будет тяжёлой для обоих клубов», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.