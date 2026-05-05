«В футболе бывает всякое». Бернарду Силва — о чемпионской гонке в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о чемпионской гонке в чемпионате Англии после потери очков в матче 35-го тура с «Эвертоном» (3:3).

«Мы, безусловно, будем бороться до конца, как и всегда. В Премьер-лиге такие матчи, как с „Эвертоном“, усложняют нам жизнь. Но кто знает, что может произойти дальше? В футболе всякое бывает», — приводит слова Бернарду Силвы журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

За три тура до конца сезона «Манчестер Сити» с 71 очком располагается на второй строчке. Возглавляет турнирную таблицу «Арсенал», набрав 76 очков. Отметим, что у «горожан» есть одна игра в запасе.

В следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» встретится с «Брентфордом», а «Арсенал» проведёт матч с «Вест Хэмом».