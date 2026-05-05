Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Андрей Тихонов: у «Сочи» есть последний шанс обыграть «Зенит» и зацепиться за РПЛ

Комментарии

Бывший российский футболист Андрей Тихонов оценил шансы команд в борьбе за титул и выделил ключевые матчи ближайшего тура Мир Российской Премьер-Лиги.

— Кто фаворит в чемпионской гонке?
— Смотрите, как тяжело даются игры, тем более последние. «Зениту» играть в Ростове, а «Ростов» не подарок. Плюс «Сочи», у которого есть последний шанс обыграть «Зенит», возможно, зацепиться за РПЛ. «Сочи» не едет туда туристами и мальчиками для битья. У них остался последний шанс. «Зенит» мастеровитее, но это одна игра! Дело случая.

— А что «Краснодар»?
— Матч идёт за матчем. Сначала Кубок, а потом РПЛ. Две игры через три дня — будет непросто, особенно психологически. В Кубке ты должен выплеснуть эмоции, чтобы выйти в финал, а потом через три дня играть снова. Тем более посмотрите, какая скамейка у «Краснодара». Очень тяжёлое положение, — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 28 туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице с 63 очками. Отрыв от «Зенита» составляет одно очко. «Сочи», у которого 21 очко, располагается на последней, 16-й строчке. До зоны стыковых матчей три очка.

