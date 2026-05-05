Почётный президент «Баварии» Ули Хёнес высказался о противостоянии с «ПСЖ» в ЛЧ

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнес с оптимизмом высказался о шансах мюнхенской команды в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА с «ПСЖ». Первая игра состоялась 28 апреля в Париже и завершилась победой французской команды со счётом 5:4. Ответная встреча пройдёт в среду, 6 мая, на стадионе «Арена Мюнхен».

«Нужно различать болельщика «Баварии» и нейтрального зрителя. Как болельщик «Баварии» вы думаете: «Вау, столько пропущенных голов — мы вообще сможем это вытянуть?» А нейтральный зритель в Сеуле, Нью‑Йорке или Милане думает: «Что тут происходит?» Это была отличная реклама для футбола в целом.

После матча я, естественно, очень нервничал, но наши ребята и раньше не раз отыгрывались. А если бы игра продлилась на десять минут дольше — с учётом судорог и травм, от которых страдал Париж, — возможно, удалось бы добиться ещё большего. Это вселяет в меня оптимизм перед ответным матчем в среду», — приводит слова Хёнеса Bayern & Germany в соцсети Х.