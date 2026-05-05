«Фамилия вообще не важна». Радимов отреагировал на увольнение Челестини из ЦСКА

Известный российский экс-футболист Владислав Радимов поделился мнением об отставке главного тренера московского ПФК ЦСКА Фабио Челестини. Напомним, специалист был уволен за два тура до конца сезона Мир Российской Премьер-Лиги.

«Из всего, что с ЦСКА весной происходило, увольнение Челестини вытекло абсолютно закономерно. Следующий матч — «Спартак» в Кубке, то есть надо встряхнуть команду. А по тому, что вот сейчас наблюдаешь в исполнении ЦСКА, шансов против «Спартака» вообще никаких бы не было. То есть должен быть кто-то, кто сейчас встряхнёт к следующему матчу. Фамилия, я думаю, здесь уже даже не важна вообще», — приводит слова Владислава Радимова «РБ Спорт».