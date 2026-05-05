Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
ЭСК рассмотрит отмену гола игрока «Краснодара» Кордобы в матче с «Акроном»

ЭСК рассмотрит эпизод в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Акрон» — «Краснодар», в котором судья Евгений Буланов отменил гол нападающего «Краснодара» Джона Кордобы на 53-й минуте. Об этом сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 72'    

Матч между «Краснодаром» и «Акроном» состоялся 3 мая. Встреча прошла на стадионе «Солидарность Самара Арена» и завершилась победой чёрно-зелёных со счётом 1:0.

По состоянию на сегодняшний день «Краснодар» лидирует в чемпионате России, опережая идущий следом санкт-петербургский «Зенит» на одно очко. Тольяттинский «Акрон» располагается на 12-м месте, набрав 27 очков.

Кордоба был в ярости из-за судьи! Но «Краснодар» по классике дожал — и снова первый! Видео
