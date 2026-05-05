Спрос на отели в США на ЧМ-2026 хуже прогнозов, гостиницы снижают цены — RMC Sport

Американские отели столкнулись с разочаровывающим спросом на чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдёт с 11 июня по 19 июля. В то время как транспортные расходы в городах, принимающих турнир, стремительно растут, гостиницы остаются не полностью заполненными. В результате большинство отелей вынуждены снижать цены, хотя экономическая выгода может оказаться ниже первоначальных прогнозов. Об этом сообщает RMC Sport.

Согласно данным, опубликованным Американской ассоциацией отелей и гостиниц (AHLA), представляющей более 30 000 заведений в США, многие отели в 11 городах, принимающих чемпионат, сообщают о неудовлетворительном спросе в период проведения турнира. Ассоциация провела опрос среди своих членов в городах-организаторах, и результаты показали, что почти 80% респондентов указали на количество бронирований «ниже первоначальных прогнозов».

В связи с этим некоторые заведения приостанавливают инвестиции, связанные с мероприятиями, приуроченными к чемпионату мира по футболу, партнёрскими программами с брендами и временными ремонтными работами, из-за более низкого, чем ожидалось, спроса и неопределённости. Если количество бронирований останется ниже прогнозируемого уровня, города-организаторы могут не получить налоговых поступлений, обещанных ФИФА и другими организациями.