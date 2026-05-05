Арбелоа принял неожиданное решение по Килиану Мбаппе — Cadena Ser

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа принял решение не выпускать форварда Килиана Мбаппе в стартовом составе на матч Ла Лиги с «Барселоной». Встреча состоится 10 мая на домашнем поле каталонцев.

Испания — Примера . 35-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Как сообщает издание Cadena Ser, Арбелоа не поставит Мбаппе в стартовый состав, даже если Килиан восстановится от травмы к матчу.

Напомним, Мбаппе получил травму полусухожильной мышцы левой ноги в матче 32-го тура Ла Лиги с «Бетисом». Во время восстановления он, по данным СМИ, путешествовал по Франции и Италии. В связи с этим Мбаппе подвергся серьёзной критике со стороны болельщиков.

Тем не менее в этом сезоне, несмотря на травму и внеигровые скандалы, французский нападающий забил 41 гол в 41 матче во всех соревнованиях.

