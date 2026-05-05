«Всё шло только вниз». Игорь Шалимов — об увольнении Челестини из ЦСКА

Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал решение руководства ЦСКА уволить Фабио Челестини, занимавшего должность главного тренера первой команды. Армейцев Челестини возглавлял с лета 2025 года, под его руководством красно-синие выиграли Суперкубок России. Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА назначен Дмитрий Игдисамов.

«Не понял, зачем в этой истории всё упиралось в неустойку. Было понятно, что тренер попрёт рогом в решающем матче сезона — ничего перед «Спартаком» он менять не будет. А сейчас эмоциональный всплеск будет и, возможно, тот, кто пришёл на смену, выстроит игру не от себя, учитывая все проблемы, а от соперника. «Спартак» очень быстрый в контратаках, дашь простор — получишь много. Но как только против «Спартака» играют вязко, насыщая свою половину поля, появляется шанс. То есть сыграть так, как Нижний против «Спартака» недавно. Клуб обязан был принимать меры — и клуб их принял.

При Челестини, очевидно, всё шло только вниз. Уверен, в команде все уже подустали от этого тренера. И это ещё один пример того, что к приглашению иностранца, который у нас никогда не работал, надо подходить очень аккуратно — надо знать чемпионат, нюансы подготовки и сборов. А сейчас у ЦСКА есть шанс на матч со «Спартаком» в Кубке. В одной игре может случиться всё что угодно. Уверен, что нужны изменения в схеме», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».