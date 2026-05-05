Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
«Атлетико» подал жалобу в УЕФА из-за поведения фанатов «Арсенала» перед матчем ЛЧ — Marca

Мадридский «Атлетико» официально обратился в УЕФА с жалобой на поведение фанатов лондонского «Арсенала» перед ответным полуфинальным матчем Лиги чемпионов. По информации издания Marca, инцидент произошёл около половины второго ночи, когда болельщики «канониров» запустили фейерверки рядом с гостиницей, где размещалась команда.

Представители испанского клуба выразили серьёзное недовольство тем, что посторонние лица смогли беспрепятственно приблизиться к месту проживания команды в центре города. «Атлетико» считает, что такие действия нарушают правила безопасности и могут негативно сказаться на подготовке команды к важному матчу.

Ответная встреча в Лондоне запланирована на вторник, 5 мая, начало игры — в 22:00 мск. В первом матче, который состоялся в Мадриде, команды сыграли вничью 1:1.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
05 мая 2026, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
