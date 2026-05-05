Главная Футбол Новости

Болельщики «Реала» собрали более 70 тыс. подписей за уход Мбаппе из клуба — Footmercato

Петиция с требованием об уходе нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе собрала более 70 тыс. подписей всего за час, сообщает Footmercato. Напряжённость вокруг игрока продолжает нарастать, и часть болельщиков открыто выражает недовольство.

В социальных сетях появляются враждебные сообщения, сопровождаемые фотографиями француза в форме «Реала» с надписью FUERA (c испанского переводится как «вон/прочь». — Прим. «Чемпионата»). Ситуация усугубилась после его недавней поездки в Италию, что вызвало дополнительную критику его поведения и имиджа, поскольку некоторые считают, что он не соответствует ожиданиям клуба.

Протесты против Мбаппе усилились с запуском петиции, инициированной болельщиками «Реала». Петиция быстро превысила первоначальную цель в 50 тыс. подписей и стала популярной.

Тем не менее в этом сезоне, несмотря на травму и внеигровые скандалы, французский нападающий забил 41 гол в 41 матче во всех соревнованиях.

