Шавло считает неадекватным решение об отставке Челестини из ЦСКА за два тура до конца РПЛ

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло считает неадекватным решение об отставке Фабио Челестини из ЦСКА за два тура до завершения текущего сезона Мир Российской Премьер-Лиги. Челестини был уволен накануне, 4 мая.

«Мне кажется, решение поменять тренера за два тура до конца сезона неадекватное. До зимы всё было хорошо. Но у нас все быстро переодеваются, к сожалению. Сначала говорили, что Челестини всё наладит. Да, он это и сделал в начале. Команда играла в хороший футбол, но потом что-то изменилось. Пошли травмы, продали Дивеева. Результата нет, проиграли «Сочи» дома. После этого тренер подвис. Челестини надо было дать доиграть сезон. Но, видимо, большая ставка на Кубок. Хотели что-то поменять», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.