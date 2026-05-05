Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шавло считает неадекватным решение об отставке Челестини из ЦСКА за два тура до конца РПЛ

Шавло считает неадекватным решение об отставке Челестини из ЦСКА за два тура до конца РПЛ
Комментарии

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло считает неадекватным решение об отставке Фабио Челестини из ЦСКА за два тура до завершения текущего сезона Мир Российской Премьер-Лиги. Челестини был уволен накануне, 4 мая.

«Мне кажется, решение поменять тренера за два тура до конца сезона неадекватное. До зимы всё было хорошо. Но у нас все быстро переодеваются, к сожалению. Сначала говорили, что Челестини всё наладит. Да, он это и сделал в начале. Команда играла в хороший футбол, но потом что-то изменилось. Пошли травмы, продали Дивеева. Результата нет, проиграли «Сочи» дома. После этого тренер подвис. Челестини надо было дать доиграть сезон. Но, видимо, большая ставка на Кубок. Хотели что-то поменять», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
«Всё шло только вниз». Игорь Шалимов — об увольнении Челестини из ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android