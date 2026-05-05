ЦСКА выпустил проморолик к матчу со «Спартаком», упомянув юбилей «Зенита»
Поделиться
Пресс-служба ЦСКА в телеграм-канале клуба выпустила проморолик к финальному матчу Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком». На начальных кадрах ведущий произносит фразу: «И вновь в юбилейный сезон «Зенит» покидает розыгрыш Кубка России». 25 мая 2025 года санкт-петербургскому клубу исполнилось 100 лет. В Кубке России этого сезона сине-бело-голубые дошли до стадии 1/2 финала Пути регионов, где уступили «Спартаку».
Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч между ЦСКА и «Спартаком» состоится 6 мая на стадионе «Лукойл Арена». Победитель этой пары сыграет либо с московским «Динамо», либо с «Краснодаром».
Действующий победитель Кубка России по футболу — ЦСКА.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 мая 2026
-
15:45
-
15:35
-
15:30
-
15:29
-
15:15
-
15:08
-
15:05
-
15:00
-
14:40
-
14:36
-
14:35
-
14:20
-
14:08
-
14:01
-
13:55
-
13:54
-
13:50
-
13:46
-
13:25
-
13:25
-
13:16
-
13:15
-
13:10
-
12:56
-
12:52
-
12:51
-
12:50
-
12:40
-
12:21
-
12:20
-
12:15
-
12:00
-
11:57
-
11:40
-
11:40