ЦСКА выпустил проморолик к матчу со «Спартаком», упомянув юбилей «Зенита»

Пресс-служба ЦСКА в телеграм-канале клуба выпустила проморолик к финальному матчу Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком». На начальных кадрах ведущий произносит фразу: «И вновь в юбилейный сезон «Зенит» покидает розыгрыш Кубка России». 25 мая 2025 года санкт-петербургскому клубу исполнилось 100 лет. В Кубке России этого сезона сине-бело-голубые дошли до стадии 1/2 финала Пути регионов, где уступили «Спартаку».

Матч между ЦСКА и «Спартаком» состоится 6 мая на стадионе «Лукойл Арена». Победитель этой пары сыграет либо с московским «Динамо», либо с «Краснодаром».

Действующий победитель Кубка России по футболу — ЦСКА.