Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА выпустил проморолик к матчу со «Спартаком», упомянув юбилей «Зенита»

ЦСКА выпустил проморолик к матчу со «Спартаком», упомянув юбилей «Зенита»
Комментарии

Пресс-служба ЦСКА в телеграм-канале клуба выпустила проморолик к финальному матчу Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком». На начальных кадрах ведущий произносит фразу: «И вновь в юбилейный сезон «Зенит» покидает розыгрыш Кубка России». 25 мая 2025 года санкт-петербургскому клубу исполнилось 100 лет. В Кубке России этого сезона сине-бело-голубые дошли до стадии 1/2 финала Пути регионов, где уступили «Спартаку».

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч между ЦСКА и «Спартаком» состоится 6 мая на стадионе «Лукойл Арена». Победитель этой пары сыграет либо с московским «Динамо», либо с «Краснодаром».

Действующий победитель Кубка России по футболу — ЦСКА.

Материалы по теме
«Всё шло только вниз». Игорь Шалимов — об увольнении Челестини из ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android