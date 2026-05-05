Главная Футбол Новости

Андрей Канчельскис: в финале Лиги чемпионов будут играть «Арсенал» и «Бавария»

Бывший российский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис сделал прогноз на финал Лиги чемпионов УЕФА. По мнению Канчельскиса, в решающем матче турнира сыграют лондонский «Арсенал» и мюнхенская «Бавария». В 1/2 финала «Арсенал» играет с мадридским «Атлетико», а «Бавария» — с «ПСЖ».

«Думаю, в финале Лиги чемпионов будут играть «Арсенал» и «Бавария». Конечно, будем болеть за «ПСЖ», потому что там Сафонов, но будет тяжеловато на «Альянц Арене» в Мюнхене. У «ПСЖ» безобразно играют защитники. Посмотрим, что будет сейчас. «ПСЖ» будет сложно», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

