Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Анри высоко оценил футбольный интеллект Ламина Ямаля и выразил надежду увидеть его на ЧМ

Экс-форвард «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри высоко оценил игру полузащитника «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля. Француз признался, что он поражён способностью юного игрока принимать решения на поле. В преддверии чемпионата мира 2026 года Анри выразил желание увидеть Ямаля в его лучшей форме на турнире, поскольку тот восстанавливается после серьёзной травмы.

Обсуждая предстоящий чемпионат мира, Анри выделил 18-летнего Ямаля как игрока, способного определить исход турнира. Он вспомнил о ключевой роли футболиста в триумфе Испании на Евро-2024 и отметил, что Ямаль обладает редким уровнем хладнокровия для своего возраста.

«Знаете, что меня поражает в Ламине? Я помню, в полуфинале с Францией, в контратаке, когда мы уже вели 2:1, у него был шанс продолжить атаку, но нет, в 17 лет у него хватило ума замедлить игру, контролировать темп, потому что это было лучше для команды. И он сказал об этом своим товарищам по команде.

Он контролировал мяч, принял его и отдал пас Карвахалю. Что?! В 17 лет! Люди сосредоточиваются на его мастерстве и технике, но меня поразил его интеллект. Этот парень играет так, будто он в своём районе. Время покажет, что будет дальше, но он показал, что может стать звездой любого чемпионата мира.

Надеюсь, он на пике своей формы, потому что на чемпионате мира нам нужны лучшие игроки в отличной форме. Даже если у Франции дела пойдут хуже, я хочу видеть там лучшего Ламина Ямаля. Мы знаем, что он исключительный игрок, и он уже доказал это на последнем чемпионате Европы, который, кстати, выиграла Испания», — приводит слова Анри Goal.

