Первый тренер Сафонова дал напутствие Матвею перед полуфиналом ЛЧ между «Баварией» и «ПСЖ»

Алексей Чистяков, первый тренер голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, дал напутственное слово российскому вратарю перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией». Игра пройдёт в среду, 6 мая, на стадионе «Альянц Арена».

«Напутствия и пожелания таковы, чтобы Матвей уверенно отыграл, как в игре в Париже. Хоть и пропустил четыре гола, но его вины в этом нет. Я бы хотел пожелать, чтобы он так же действовал дальше. Три сейва вполне достаточно с такой командой. Если оборона сыграет надёжно, то должен быть ничейный результат как минимум. Я этого желаю. Думаю, давление болельщиков «Баварии» не скажется. Матвей психологически устойчивый парень, поэтому не повлияет. Понятно, что какое-то волнение будет, но Матвей сыграет надёжно», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.