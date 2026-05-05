Червиченко: нет большой вины Челестини — его сделали крайним и чересчур надавали коврижек

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил итоги работы экс-тренера ЦСКА Фабио Челестини в московском клубе. В понедельник, 4 мая, швейцарский специалист был уволен.

«У меня нет однозначного мнения по итогам работы Челестини. Вначале он очень хорошо вписался и все были прямо восхищены им. Потом всё пошло в отрицательном направлении. Тут нет большой вины Челестини — его сделали крайним. Чересчур надавали ему коврижек, когда всё стало плохо. Результаты команды — это что-то внутреннее. Тренера всё равно хотели убрать. Видимо, не со всеми игроками нашёл общий язык», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.