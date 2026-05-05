Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Червиченко: нет большой вины Челестини — его сделали крайним и чересчур надавали коврижек

Червиченко: нет большой вины Челестини — его сделали крайним и чересчур надавали коврижек
Комментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил итоги работы экс-тренера ЦСКА Фабио Челестини в московском клубе. В понедельник, 4 мая, швейцарский специалист был уволен.

«У меня нет однозначного мнения по итогам работы Челестини. Вначале он очень хорошо вписался и все были прямо восхищены им. Потом всё пошло в отрицательном направлении. Тут нет большой вины Челестини — его сделали крайним. Чересчур надавали ему коврижек, когда всё стало плохо. Результаты команды — это что-то внутреннее. Тренера всё равно хотели убрать. Видимо, не со всеми игроками нашёл общий язык», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
ЦСКА правильно уволил Челестини. Но главная проблема — не в нём
ЦСКА правильно уволил Челестини. Но главная проблема — не в нём
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android