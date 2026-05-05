Лепсая рассказал, что у «Локомотива» нет денег на новых игроков, упомянув Андраде

Футбольный агент Тимур Лепсая заявил, что московский «Локомотив» испытывает определённые финансовые проблемы и пока не может начать переговоры о приобретении футболистов.

«У меня ещё есть чуть другая информация. Что, например, «Локомотив» на лето не может никого взять, потому что денег у них нет на новые приобретения. И тренер, наверное, об этом знает. Чтобы кого-то купить, им нужно кого-то продать. А рынок-то уже идёт. Другие ведут переговоры. А они даже не могут в них толком вступить. Вот по Андраде, например. Интерес есть, а предложение сделать они не могут. А тренер очень хочет этого футболиста», — сказал Лепсая в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».